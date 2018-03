сегодня



Видео с текстом от KOBRA AND THE LOTUS KOBRA AND THE LOTUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Losing My Humanity", которая взята из нового альбома "Prevail II", релиз которого запланирован на 27 апреля на Napalm Records:



01. Losing My Humanity

02. Let Me Love You

03. Ribe

04. My Immortal

05. Human Empire

06. Heartache

07. Velvet Roses

08. Modern Day Hero

09. You're Insane

10. White Water

11. The Chain

12. Let Me Love You (acoustic bonus track)















