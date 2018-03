сегодня



Новый альбом SPOCK'S BEARD выйдет весной SPOCK'S BEARD выпустят новую работу, тринадцатую по счету, получившую название "Noise Floor", 25 мая. Альбом будет доступен на двойном CD в диджипаке (ЕР с материалом, записанным в ходе работы над альбомом), двойном виниле с двумя CD и в цифровом варианте:



Disc 1 - Noise Floor



01. To Breathe Another Day

02. What Becomes Of Me

03. Somebody's Home

04. Have We All Gone Crazy Yet

05. So This Is Life

06. One So Wise

07. Box Of Spiders

08. Beginnings



Disc 2 - Cutting Room Floor



01. Days We'll Remember

02. Bulletproof

03. Vault

04. Armageddon Nervous















+0 -1



( 1 )





просмотров: 155