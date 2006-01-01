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Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом OMNIUM GATHERUM работают над новым альбомом, релиз которого планируется на конец лета. По этому случаю гитарист группы, Markus Vanhala, сказал следующее:



«Мы занимаемся созданием нового альбома OMNIUM GATHERUM в период финского зимнего безумия. Градус высок, чего не скажешь о том градусе, что за окном. Много хорошего готовится — ждите новых приключений. Мы сейчас где-то в середине процесса записи гитар и синтезаторов для нового альбома, и всё, что я могу сказать, — альбом будет бомбой. Мы вновь отдались в руки нашего друга, Teemu Aalto, а Dan Swanö всё поправит, как он блестяще умеет. Заверяю, что новый диск положит на лопатки "Grey Heavens"!»



После окончания работы группа планирует отправиться в турне.



«Мы получили настоящее удовольствие от "Arctic Circle Alliance" и готовы всё повторить. Правда, в этот раз мы хотим посетить Великобританию и Ирландию, а также Скандинавию!»











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