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Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

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OMNIUM GATHERUM работают над новым альбомом, релиз которого планируется на конец лета. По этому случаю гитарист группы, Markus Vanhala, сказал следующее:

«Мы занимаемся созданием нового альбома OMNIUM GATHERUM в период финского зимнего безумия. Градус высок, чего не скажешь о том градусе, что за окном. Много хорошего готовится — ждите новых приключений. Мы сейчас где-то в середине процесса записи гитар и синтезаторов для нового альбома, и всё, что я могу сказать, — альбом будет бомбой. Мы вновь отдались в руки нашего друга, Teemu Aalto, а Dan Swanö всё поправит, как он блестяще умеет. Заверяю, что новый диск положит на лопатки "Grey Heavens"!»

После окончания работы группа планирует отправиться в турне.

«Мы получили настоящее удовольствие от "Arctic Circle Alliance" и готовы всё повторить. Правда, в этот раз мы хотим посетить Великобританию и Ирландию, а также Скандинавию!»



OMNIUM GATHERUM To Release New Album In The Summer



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hamster
2 мар 2018, 11:48		Этим - верю. С каждым альбомом всё лучше и лучше.

LexMilan
2 мар 2018, 12:44		Маркус такую бородень отпустил..Чтобы не мерзнуть, что ли?


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