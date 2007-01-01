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OZZY OSBOURNE и ZAKK WYDLE помогли пострадавшему от воров OZZY OSBOURNE и ZAKK WYDLE протянули руку помощи канадцу, чью CD-коллекцию увели с автомобилем, пока он доставлял пиццу. По сообщению CBC News, Josh Cook из St. John's, New Brunswick, был внутри апартаментов и доставлял пиццу, когда услышал звук заводящегося двигателя, а когда выбежал, то увидел свой автомобиль, уезжающий на большой скорости. Вместе с машиной ушла и большая коллекция музыки.



Позднее машину вернули на прежнее место с непоправимыми поломками и с единственным диском BLACK LABEL SOCIETY. Об истории узнал сын Zakk'a, и через несколько дней на пороге Cook'a появилась огромная коробка BLACK LABEL SOCIETY, а через несколько дней пришла посылка и с футболкой Ozzy, подписанной фотографией и полной дискографией записей музыканта, включая сольные работы и альбомы BLACK SABBATH.



«Они меня даже не знают, но прислали мне весь этот материал. Просто офигеть!»



Ни Wylde, ни Ozzy никак не прокомментировали это событие.











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