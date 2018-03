сегодня



Новая песня JUDAS PRIEST "Never The Heroes", новая песня группы JUDAS PRIEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Firepower", выход которого запланирован на девятое марта на Epic:



01. Firepower

02. Lightning Strike

03. Evil Never Dies

04. Never The Heroes

05. Necromancer

06. Children of the Sun

07. Guardians

08. Rising From Ruins

09. Flame Thrower

10. Spectre

11. Traitors Gate

12. No Surrender

13. Lone Wolf

14. Sea Of Red



















