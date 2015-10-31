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Гитарист JUDAS PRIEST : «Мы обязательно увидим Glenn'a на сцене» Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner уверен в том, что Glenn Tipton обязательно выйдет на сцену с группой, несмотря на свой недуг:



«Glenn Tipton был вовлечён в запись ровно так же, как и ранее. Единственным отличием была его борьба с болезнью Паркинсона. Так что если хотите, это наше доказательство, каким героем он является. Если вы послушаете эту запись, и послушаете её много и внимательно, и услышите посвящение, которое сквозит в этих нотах, и так играет тот, кто десять лет борется с болезнью Паркинсона? Да я просто снимаю шляпу перед ним. Это доказательство того, как он любит группу, его любви к поклонникам и посвящение всему и вся. Понятное дело, что на живых выступлениях всё не так. В студии у тебя есть время на то, чтобы что-то переделать, на то, чтобы более комфортно что-то сделать. А вживую совсем другой коленкор. Так что Glenn'y пришлось от этой стороны немного отойти. Но заверяю всех: я уверен, что в какой-то момент мы обязательно увидим его на сцене.



Мы уже это говорили, и я повторю: в какой-то момент он может вернуться, и когда он будет способен и готов, и здоровье ему позволит, то он выйдет и сыграет с нами несколько песен, и, думаю, фанаты будут биться в восторге. Думаю, анонсироваться заранее ничего не будет, это получится сюрприз. И кто знает, что да как... Может, мы его не отпустим — мы можем взять его с собой в автобус и объехать весь земной шар. Но мы точно увидим на сцене Glenn'a Tipton'a — инфа 146%!»















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