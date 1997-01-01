Новая песня HAWTHORNE HEIGHTS

"Bad Frequencies", новая песня группы HAWTHORNE HEIGHTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Bad Frequencies", выход которого запланирован на 27 апреля на Pure Noise Records:
01. In Gloom
02. Pink Hearts
03. Crimson Sand
04. The Perfect Way To Fall Apart
05. Just Another Ghost
06. Bad Frequencies
07. Skylark
08. Edge Of Town
09. Starlighter (Echo, Utah)
10. Push Me Away
11. The Suicide Mile
12. Straight Down The Line
13. Pills
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