Hawthorne Heights







2 мар 2018 : Новая песня HAWTHORNE HEIGHTS



Новая песня HAWTHORNE HEIGHTS "Bad Frequencies", новая песня группы HAWTHORNE HEIGHTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Bad Frequencies", выход которого запланирован на 27 апреля на Pure Noise Records:



01. In Gloom

02. Pink Hearts

03. Crimson Sand

04. The Perfect Way To Fall Apart

05. Just Another Ghost

06. Bad Frequencies

07. Skylark

08. Edge Of Town

09. Starlighter (Echo, Utah)

10. Push Me Away

11. The Suicide Mile

12. Straight Down The Line

13. Pills















