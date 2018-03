4 мар 2018



Новое видео GUS G. "Letting Go", новое видео группы GUS G., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fearless", выходящего 20 апреля на AFM Records.



Релиз будет содержать 10 треков. В записи альбома также приняли участие Dennis Ward (вокал, бас, также Pink Cream 69/Unisonic) и Will Hunt (ударные, также Evanescence, Black Label Society). "Fearless" будет доступен в обычном формате, в digipack и на виниле, включая лимитированную серию в 100 копий на виниле с бело-голубым рисунком.



Трек-лист "Fearless":



01. Letting Go

02. Mr. Manson

03. Don't Tread On Me

04. Fearless

05. Nothing To Say

06. Money For Nothing (DIRE STRAITS cover)

07. Chances

08. Thrill Of The Chase

09. Big City

10. Last Of My Kind



Bonus tracks on digipak/vinyl:

11. Little Ain't Enough

12. Aftermath

















