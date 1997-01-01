Новая песня THREE DAYS GRACE

"Right Left Wrong", новая песня группы THREE DAYS GRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Outsider", выход которого запланирован на 9 марта:
01. Right Left Wrong
02. The Mountain
03. I Am An Outsider
04. Infra-Red
05. Nothing To Lose But You
06. Me Against You
07. Love Me Or Leave Me
08. Strange Days
09. Villain I'm Not
10. Chasing The First Time
11. The New Real
12. The Abyss
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