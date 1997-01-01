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*Three Days Grace*



6 мар 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

17 фев 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

26 янв 2018 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 май 2017 : 		 THREE DAYS GRACE начнут запись в июле

28 май 2015 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

23 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

26 фев 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома THREE DAYS GRACE выйдет с бонус-CD

28 янв 2015 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет в марте

30 сен 2014 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

21 июл 2014 : 		 THREE DAYS GRACE почти завершили работу над альбомом

23 янв 2013 : 		 Бывший вокалист THREE DAYS GRACE о причинах своего ухода

11 янв 2013 : 		 Из THREE DAYS GRACE ушел вокалист

10 дек 2012 : 		 Кавер-версия Майкла Джексона от THREE DAYS GRACE

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Новая песня THREE DAYS GRACE

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"Right Left Wrong", новая песня группы THREE DAYS GRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Outsider", выход которого запланирован на 9 марта:

01. Right Left Wrong
02. The Mountain
03. I Am An Outsider
04. Infra-Red
05. Nothing To Lose But You
06. Me Against You
07. Love Me Or Leave Me
08. Strange Days
09. Villain I'm Not
10. Chasing The First Time
11. The New Real
12. The Abyss



THREE DAYS GRACE: Lyric Video For




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