Обучающее видео от ADIMIRON ADIMIRON опубликовали видео, в котором ударник коллектива демонстрирует исполнение композиции "As Long As It Takes", взятое из нового альбома "Et Liber Eris":



“The Sentinel”

“Zero-Sum Game”

“Joshua Tree 37”

“The Coldwalker”

“As Long As It Takes”

“The Unsaid”

“Stainless”

“Zona Del Silencio”

















