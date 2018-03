4 мар 2018



Новая песня SPARZANZA "Whatever Come May Be", новая песня группы SPARZANZA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Announcing The End":



“Announcing The End”

“Damnation”

“One Last Breath”

“Whatever Come May Be”

“Vindication”

“The Dark Appeal”

“Breathe In The Fire”

“The Trigger”

“To The One”

“We Are Forever”

“Truth Is A Lie”

















просмотров: 273