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*Metal Church*



3 мар 2018 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку

13 окт 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии

2 окт 2017 : 		 Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз

27 сен 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. болен таинственной болезнью

18 июл 2017 : 		 METAL CHURCH нашли ударника

31 май 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

21 апр 2017 : 		 В состав METAL CHURCH вошёл бывший барабанщик W.A.S.P.

22 мар 2017 : 		 Из METAL CHURCH ушел барабанщик

7 мар 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

4 мар 2017 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет весной

7 дек 2016 : 		 Новое видео METAL CHURCH

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления METAL CHURCH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

9 июн 2016 : 		 METAL CHURCH сыграли с бывшим гитаристом

7 май 2016 : 		 Новая песня METAL CHURCH

28 апр 2016 : 		 Какая группа начала играть похожие на трэш риффы первой — METAL CHURCH или METALLICA?

22 апр 2016 : 		 Гитарист METAL CHURCH восстановился после операции

1 апр 2016 : 		 Гитарист METAL CHURCH рассказал о порочном методе работы рекорд-лейблов в 1980-е

1 апр 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

15 мар 2016 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «NIRVANA? Да ну их на хрен!»

3 мар 2016 : 		 Гитарист SAVATAGE поедет в тур с METAL CHURCH

25 фев 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

21 фев 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

18 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома METAL CHURCH

12 фев 2016 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

1 фев 2016 : 		 METAL CHURCH вновь полноценная группа

13 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома METAL CHURCH

6 янв 2016 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в марте

23 окт 2015 : 		 EPK от METAL CHURCH

21 окт 2015 : 		 Первое фото нового состава METAL CHURCH

1 окт 2015 : 		 Вокалист METAL CHURCH о новом альбоме

4 авг 2015 : 		 Фрагмент новых песен METAL CHURCH

1 июл 2015 : 		 Фрагмент нового трека METAL CHURCH

18 июн 2015 : 		 Новая песня METAL CHURCH

1 май 2015 : 		 MIKE HOWE вернулся в METAL CHURCH

25 сен 2014 : 		 RONNY MUNROE ушел из METAL CHURCH

26 июн 2014 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

2 май 2014 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

1 мар 2014 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

24 сен 2013 : 		 Новая песня METAL CHURCH

20 сен 2013 : 		 Новая песня METAL CHURCH

17 сен 2013 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в октябре

2 сен 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

24 авг 2013 : 		 Семплы новых песен METAL CHURCH

9 авг 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

27 июл 2013 : 		 METAL CHURCH на RAT PAK RECORDS

13 июл 2013 : 		 Название нового альбом METAL CHURCH

17 июн 2013 : 		 METAL CHURCH начали сведение

25 май 2013 : 		 Гитарист METAL CHURCH из студии

15 май 2013 : 		 METAL CHURCH приступили к записи вокала

15 апр 2013 : 		 METAL CHURCH начнут запись после выступления в Бразилии

14 мар 2013 : 		 METAL CHURCH начали работу над альбомом

7 фев 2013 : 		 Вокалист METAL CHURCH о ближайших планах

3 фев 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

30 авг 2010 : 		 Арестован бывший басист METAL CHURCH

17 май 2010 : 		 Бывший фронтмен METAL CHURCH о смерти DIO

5 апр 2009 : 		 Семплы с нового альбома вокалиста METAL CHURCH

16 мар 2009 : 		 Вокалист METAL CHURCH записал классическую песню RAINBOW

13 фев 2009 : 		 Сольный альбом вокалиста METAL CHURCH выйдет в апреле

4 янв 2009 : 		 Вокалист METAL CHURCH выпускает сольный альбом

12 авг 2008 : 		 Семплы с нового альбома METAL CHURCH

24 июн 2008 : 		 Подробности о новом альбоме METAL CHURCH

6 май 2008 : 		 METAL CHURCH заканчивают работу над новым альбомом

17 апр 2008 : 		 METAL CHURCH объявили имя нового гитариста

7 апр 2008 : 		 METAL CHURCH опубликовали обложку нового альбома

24 фев 2008 : 		 METAL CHURCH расстались с гитаристом JAY'ем REYNOLDS'ом

12 ноя 2007 : 		 Новый альбом сайд-проекта гитариста METAL CHURCH

10 ноя 2006 : 		 Ранние демо-записи METAL CHURCH в сети

31 июл 2006 : 		 METAL CHURCH выпустят "живой" DVD в октябре

18 май 2006 : 		 METAL CHURCH анонсировали трэк-лист нового альбома

18 мар 2006 : 		 Новые студийные фото METAL CHURCH появились в сети

10 фев 2006 : 		 METAL CHURCH: подробности нового альбома

6 фев 2006 : 		 У METAL CHURCH новый ударник

3 окт 2005 : 		 METAL CHURCH приступают к записи нового альбома

11 май 2005 : 		 Умер первый вокалист METAL CHURCH

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Видео с выступления METAL CHURCH

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Видео с выступления METAL CHURCH, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open air 2016, доступно для просмотра ниже:

"Fake Healer"
"In Mourning"
"Start The Fire"
"Gods Of Second Chance"
"Date With Poverty"
"No Tomorrow"
"Watch The Children Pray"
"No Friend Of Mine"
"Killing Your Time"
"Beyond The Black"
"Badlands"
"The Human Factor"

METAL CHURCH Live At Wacken Open Air 2016; Pro-Shot Video Of Full Performance Posted



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orgik
3 мар 2018, 16:31		Жесть, ну и вокал у чувака. Мои уши умерли


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