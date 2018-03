сегодня



Видео с выступления METAL CHURCH Видео с выступления METAL CHURCH, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open air 2016, доступно для просмотра ниже:



"Fake Healer"

"In Mourning"

"Start The Fire"

"Gods Of Second Chance"

"Date With Poverty"

"No Tomorrow"

"Watch The Children Pray"

"No Friend Of Mine"

"Killing Your Time"

"Beyond The Black"

"Badlands"

"The Human Factor"









+4 -2



( 1 )





просмотров: 416