Новая песня EYES OF THE SUN "Walks Of Life", новая песня группы EYES OF THE SUN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chapter I", выход которого запланирован на 16 марта:



"My War"

"When It Dies"

"Walks Of Life"

"Choke"

"End Of Origin"

"Nineteen"

"Sound The Horns"

"Slavery Of Another Name"











