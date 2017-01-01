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*Eyes of the Sun*



3 мар 2018 : 		 Новая песня EYES OF THE SUN

13 сен 2017 : 		 EYES OF THE SUN на Blacklight Media/Metal Blade Records

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Новая песня EYES OF THE SUN

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"Walks Of Life", новая песня группы EYES OF THE SUN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chapter I", выход которого запланирован на 16 марта:

"My War"
"When It Dies"
"Walks Of Life"
"Choke"
"End Of Origin"
"Nineteen"
"Sound The Horns"
"Slavery Of Another Name"

EYES OF THE SUN Streaming New Song "Walks Of Life"




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