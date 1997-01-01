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*The Temperance Movement*



3 мар 2018 : 		 THE TEMPERANCE MOVEMENT в студии YouTube

22 фев 2018 : 		 THE TEMPERANCE MOVEMENT в студии YouTube

16 фев 2018 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

10 фев 2018 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

14 янв 2018 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

12 янв 2017 : 		 Концертный ЕР THE TEMPERANCE MOVEMENT доступен для прослушивания

16 май 2016 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

22 янв 2016 : 		 Новый ЕР THE TEMPERANCE MOVEMENT доступен для прослушивания

8 янв 2016 : 		 Акустическое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

14 дек 2015 : 		 Акустическое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

25 ноя 2015 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

21 окт 2015 : 		 Семплы новых песен THE TEMPERANCE MOVEMENT

16 сен 2015 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

15 сен 2015 : 		 Новый альбом THE TEMPERANCE MOVEMENT выйдет в январе

15 апр 2014 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

17 сен 2013 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

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|||| сегодня

THE TEMPERANCE MOVEMENT в студии YouTube

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THE TEMPERANCE MOVEMENT недавно были гостями лондонской YouTube Space, где исполнили композицию "A Deeper Cut".

THE TEMPERANCE MOVEMENT Release "A Deeper Cut" Live Video From YouTube Space, London Session










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