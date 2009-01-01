Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [65]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [46]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [30]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [29]
*U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России [26]
*
[= ||| все новости группы



*Obituary*



3 мар 2018 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 дек 2017 : 		 Новое видео OBITUARY

23 окт 2017 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

1 авг 2017 : 		 Концертное видео OBITUARY

18 мар 2017 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

9 мар 2017 : 		 Новая песня OBITUARY

2 мар 2017 : 		 Гитарное видео от OBITUARY

7 фев 2017 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

19 янв 2017 : 		 Новая песня OBITUARY

12 янв 2017 : 		 Новый альбом OBITUARY выйдет весной

23 ноя 2016 : 		 Басист OBITUARY о желании Трампа построить стену

2 ноя 2016 : 		 OBITUARY завершают работу над альбомом

20 окт 2016 : 		 Новый релиз OBITUARY доступен для прослушивания

11 окт 2016 : 		 Концертный трек OBITUARY

20 сен 2016 : 		 Концертный трек OBITUARY

24 авг 2016 : 		 Новая песня OBITUARY

19 авг 2016 : 		 Барабанщик OBITUARY о туре мечты

16 июл 2016 : 		 Новое видео OBITUARY

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

19 апр 2016 : 		 В туровом автобусе с OBITUARY

3 фев 2016 : 		 JON OLIVA исполнил SAVATAGE с OBITUARY

2 фев 2016 : 		 Вокалист OBITUARY верит в то, что дэт-металл вернёт позиции в США

11 дек 2015 : 		 Барабанщик OBITUARY о событиях в Париже

19 окт 2015 : 		 Умер бывший басист OBITUARY

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

15 июн 2015 : 		 Новое видео OBITUARY

15 фев 2015 : 		 Видео с выступления OBITUARY

30 ноя 2014 : 		 Видео с выступления OBITUARY

16 ноя 2014 : 		 Новая песня OBITUARY

21 окт 2014 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Новая песня OBITUARY

19 сен 2014 : 		 Новая песня OBITUARY

27 авг 2014 : 		 Новая песня OBITUARY

21 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома OBITUARY

13 авг 2014 : 		 OBITUARY исполнили две новые песни

5 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OBITUARY

30 июл 2014 : 		 У OBITUARY украли задник

29 июл 2014 : 		 Название нового альбома OBITUARY

8 июл 2014 : 		 Барабанщик OBITUARY: «Многие думают, что мы просим дать нам денег»

15 июн 2014 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

7 июн 2014 : 		 OBITUARY на RELAPSE

28 янв 2014 : 		 OBITUARY исполнили три новые песни

3 ноя 2013 : 		 OBITUARY завершили сочинение материала

7 сен 2013 : 		 OBITUARY планируют работу в студии

14 авг 2013 : 		 OBITUARY начнут запись в ноябре

7 авг 2013 : 		 OBITUARY уже собрали деньги на запись

5 авг 2013 : 		 OBITUARY начали сбор средств на запись альбома

13 май 2013 : 		 Бывший гитарист OBITUARY задержан за производство метамфетаминов

27 ноя 2012 : 		 Качественное видео с выступления OBITUARY

4 окт 2012 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 авг 2012 : 		 OBITUARY исполнят классический материал в ходе европейского тура

15 июл 2012 : 		 OBITUARY записывают ЕР

18 июн 2012 : 		 Видео с выступления OBITUARY

25 апр 2012 : 		 OBITUARY ведут переговоры с Century Media

22 апр 2012 : 		 Видео с выступления OBITUARY

5 дек 2011 : 		 OBITUARY работают над новым диском

19 ноя 2011 : 		 Концерт OBITUARY онлайн!

28 окт 2011 : 		 OBITUARY работают над новым материалом

15 апр 2011 : 		 Видео с выступления OBITUARY

10 фев 2011 : 		 Гитарист OBITUARY/ DEICIDE о Гэри Муре

15 сен 2010 : 		 Басист FRANK WATKINS: 'Я больше не играю в OBITUARY'

11 сен 2010 : 		 OBITUARY хотят взять TERRY BUTLER'a на постоянной основе

18 авг 2010 : 		 Видео с выступления OBITUARY

12 июн 2010 : 		 STEVE DIGIORGIO отправится в европейское турне вместе с OBITUARY

18 май 2010 : 		 Вокалист OBITUARY о смерти DIO

17 май 2010 : 		 Гитарист OBITUARY о смерти DIO

21 апр 2010 : 		 OBITUARY начали работу над новым материалом

4 дек 2009 : 		 Трейлер нового DVD OBITUARY

9 окт 2009 : 		 Новый DVD OBITUARY выйдет в ноябре

2 июн 2009 : 		 Новая песня от OBITUARY

20 апр 2009 : 		 Информация о новом альбоме OBITUARY

15 мар 2009 : 		 OBITUARY выпустят DVD в июне

2 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома OBITUARY

8 фев 2009 : 		 OBITUARY записывают новый альбом

18 авг 2008 : 		 Путевые заметки вокалиста OBITUARY

17 июл 2008 : 		 OBITUARY: Дата релиза EP 'Left To Die' объявлена

2 июн 2008 : 		 OBITUARY гастролируют по Европе

17 апр 2008 : 		 OBITUARY запишут новый ЕР

25 дек 2007 : 		 OBITUARY сняли видео на “Evil Ways”

7 дек 2007 : 		 OBITUARY выпускают коллекцию "Best Of"

19 окт 2007 : 		 OBITUARY: Клип "Evil Ways" будет снимать HART D. FISHER

26 авг 2007 : 		 OBITUARY: распродана лимитированная версия альбома "Xecutioner's Return"

18 июн 2007 : 		 OBITUARY: обложка альбома "Xecutioner's Return"

9 июн 2007 : 		 OBITUARY взяли Ralph`а Santolla (ex-ICED EARTH, DEICIDE, DEATH)

28 май 2007 : 		 OBITUARY озаглавили новый альбом

7 май 2007 : 		 OBITUARY: снова в студии

24 апр 2007 : 		 OBITUARY нашли новый лейбл

23 фев 2007 : 		 OBITUARY готовятся к записи нового альбома

21 янв 2007 : 		 OBITUARY новый альбом появится в июле

26 сен 2006 : 		 OBITUARY работают над дебютным концертным DVD

21 авг 2006 : 		 OBITUARY репетируют материал для DVD

6 янв 2006 : 		 OBITUARY: Новый альбом в новом году

16 ноя 2005 : 		 OBITUARY снимут свое выступление в Тампе

31 авг 2005 : 		 Гитарист Allen West покидает OBITUARY

28 июл 2005 : 		 OBITUARY: новый альбом в продаже

7 май 2005 : 		 OBITUARY сэмплы нового материала в сети

| - |
|||| сегодня

Видео с выступления OBITUARY

*
zoom
*
* *
Видео с выступления OBITUARY, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2015, доступно для просмотра ниже:

"Redneck Stomp"
"Centuries Of Lies"
"Visions In My Head"
"Intoxicated"
"Blood Soaked"
"Til Death"
"Don't Care"
"Violence"
"Back To One"
"Inked In Blood"
"Slowly We Rot"

OBITUARY Live At Wacken Open Air 2015; Pro-Shot Video Of Full Show Streaming



Like!+4Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 341

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Cradle Of Filth Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом