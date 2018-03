сегодня



Видео с выступления OBITUARY Видео с выступления OBITUARY, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2015, доступно для просмотра ниже:



"Redneck Stomp"

"Centuries Of Lies"

"Visions In My Head"

"Intoxicated"

"Blood Soaked"

"Til Death"

"Don't Care"

"Violence"

"Back To One"

"Inked In Blood"

"Slowly We Rot"









просмотров: 341