Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [66]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [47]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [31]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [29]
*U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России [27]
*
[= ||| все новости группы



*Nekrogoblikon*



4 мар 2018 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

3 июн 2015 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

29 апр 2015 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

10 мар 2015 : 		 Новая песня NEKROGOBLIKON

30 авг 2013 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

9 сен 2012 : 		 Новое видео NEKROGOBLIKON

| - |
|||| 4 мар 2018

Новая песня NEKROGOBLIKON

*
zoom
*
* *
"The Skin Thief", новая песня группы NEKROGOBLIKON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Welcome To Bonkers", выход которого запланирован на 13 апреля.

NEKROGOBLIKON To Release Welcome To Bonkers Album In April; "The Skin Thief" Track Streaming




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 499

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Catharsis - 15 лет Имаго Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом