4 мар 2018



Новая песня NEKROGOBLIKON "The Skin Thief", новая песня группы NEKROGOBLIKON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Welcome To Bonkers", выход которого запланирован на 13 апреля.











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