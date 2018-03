сегодня



MR. BIG почтят память барабанщика MR. BIG объявили о том, что 23 мая отыграют специальный концерт в память о Пэте Торпи, который ушёл из жизни седьмого февраля. Мероприятие пройдёт в Canyon Club, Agoura Hills, California, в нём также примет участие Richie Kotzen, игравший в команде с 1999 по 2002 годы, а также ряд гостей, имена которых объявят чуть позже. Стоимость билетов на "Mr. Big And Friends: Celebrating The Life Of Pat Torpey" составляет 15 долларов.















