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*Mr. Big*



6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи

9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG

28 дек 2017 : 		 MR. BIG в Маниле

15 июл 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

14 июн 2017 : 		 Выход нового альбома MR. BIG отложен

12 июн 2017 : 		 Акустика от MR. BIG

5 июн 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

2 июн 2017 : 		 Рассказ о создании новой песни MR. BIG

22 май 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

9 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома MR. BIG

20 апр 2017 : 		 У MR. BIG уже готовы шесть новых песен

18 апр 2017 : 		 Новый альбом MR. BIG появится осенью

16 сен 2016 : 		 MR. BIG собирают идеи для нового альбома

6 июл 2015 : 		 LITA FORD и MR. BIG исполнили "Close My Eyes Forever"

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления вокалиста MR. BIG в рамках Rock Meets Classic

9 дек 2014 : 		 MATT STARR продолжит выступление с MR. BIG

29 окт 2014 : 		 Виниловая версия последнего альбома MR. BIG выйдет в январе

28 сен 2014 : 		 Акустика от вокалиста MR. BIG

24 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

10 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

3 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

28 авг 2014 : 		 MR. BIG нашли барабанщика для тура

11 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MR. BIG

25 июл 2014 : 		 У барабанщика MR. BIG обнаружена болезнь Паркинсона

26 июн 2014 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в сентябре

9 янв 2012 : 		 Видео с выступления MR. BIG

23 дек 2011 : 		 MR. BIG выпустят акустический концертный альбом

22 ноя 2011 : 		 Бокс-сет от MR. BIG выйдет в январе

2 авг 2011 : 		 Кавер-версия DEEP PURPE от MR. BIG

14 июл 2011 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома MR. BIG

11 дек 2010 : 		 Акустическая версия новой песни MR. BIG

27 ноя 2010 : 		 Новое видео MR. BIG

19 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома MR. BIG

20 окт 2010 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в январе

25 сен 2010 : 		 MR. BIG начали работу над новым альбомом

4 сен 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового концертного альбома MR. BIG

26 авг 2009 : 		 Превью нового DVD MR. BIG

15 май 2008 : 		 MR. BIG «почти воссоединились»

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MR. BIG почтят память барабанщика

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MR. BIG объявили о том, что 23 мая отыграют специальный концерт в память о Пэте Торпи, который ушёл из жизни седьмого февраля. Мероприятие пройдёт в Canyon Club, Agoura Hills, California, в нём также примет участие Richie Kotzen, игравший в команде с 1999 по 2002 годы, а также ряд гостей, имена которых объявят чуть позже. Стоимость билетов на "Mr. Big And Friends: Celebrating The Life Of Pat Torpey" составляет 15 долларов.



MR. BIG Announces Tribute Concert For Late Drummer PAT TORPEY




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