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Гитарист MOONSPELL : «Без понятия, сколько мы ещё продержимся» В ходе недавнего интервью LoudTV у гитариста MOONSPELL Ricardo Amorim'a спросили, каким он видит будущее группы:



«Продолжать работать. Я верю в это. И я совершенно без понятия, сколько мы ещё будем этим заниматься. Пока будет ощущение, что всё хорошо, мы будем, в противном случае нам надо будет подумать о других вариантах. Я не знаю. Но мы уже занимаемся всем лет двадцать пять, и я считаю, что о будущем уже пора и подумать, но это точно не то, что мы будем делать прямо сейчас из серии "Мы должны сделать то-то". Просто подумать, что в какой-то прекрасный момент всё закончится — ну только если я не притворюсь Keith'ом Richards'ом и не возжелаю умереть на сцене».



Ricardo также заметил, что «иногда» задумывается о жизни после MOONSPELL:



«Мне 44, так что естественно иногда о таком думать... Время бежит слишком быстро, не успеешь оглянуться — и уже 64, а я не знаю, будем ли я или парни готовы к тому, чтобы задержаться так долго. Но это точно не то, что мешает нам спать и снится в кошмарах. Думаю, что все точно хотят работать дальше. Единственное, что я сказал, что вполне естественно, что каждый из нас иногда думает: "60 мне стукнет куда раньше, чем я думаю", так что когда-то надо будет подумать о том, а что же дальше».















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