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Лидер MEGADETH: «Хорошо, что на Грэмми нас не представили как METALLICA » Лидер MEGADETH Dave Mustaine в очередной раз сказал в интервью, что не слышал, что играет местная группа на Грэмми, когда выходил получать заветный приз:



«Мы много раз номинировались, что, безусловно, здорово — это очень лестно. Но не бесконечно же говорить: "О, я так рад, что меня просто номинировали" (смеётся). Так что я прекрасно помню, что когда мы наконец-то выиграли, то, как все представили, было как-то не очень. Margaret Cho, которая объявляла нас, сказала: "И победила "Distopia", а ведь на самом деле нужно было сказать, что победили MEGADETH, потому что победила группа, а не песня. Повисла пауза, и только потом мы поднялись. И потом, на бэках играла музыка, и я вообще не замечал её. Мы просто вышли, чтобы получить своё. И кто-то мне сказал: "А ты вообще слышал, что они играли, когда ты получал награду?" И я ответил: "Нет". Очевидно, что они сыграли песню METALLICA. И я ответил: "Да я особо не злюсь на них, потому что они очень, очень плохо сделали свою работу". Хорошо хоть не объявили нас как METALLICA на Грэмми!»















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