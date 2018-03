сегодня



Музыканты CHILDREN OF BODOM, THE 69 EYES, RECKLESS LOVE в THE LOCAL BAND Кавер-группа THE LOCAL BAND, в состав которой входят Alexi Laiho (CHILDREN OF BODOM), Jussi 69 (THE 69 EYES), Olli Herman (RECKLESS LOVE) и Archie Kuosmanen (SANTA CRUZ), первого марта отыграла концерт в финском клубе Tavastia — видео с выступления доступно ниже.





























