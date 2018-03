сегодня



Лидер SEPULTURA : «Мне неинтересно перезаписывать классику» Лидер SEPULTURA Andreas Kisser в недавнем интервью "Scars And Guitars" ответил на вопрос, рассматривал ли текущий состав вариант перезаписи классического материала из ранних работ "Morbid Visions" и "Schizophrenia":



«О нет, приятель. Я не вижу себя или группу, занимающимися подобными вещами. Со всем уважением к тем, кто это делал — не мне судить. У каждого свои причины для подобного шага... Я знаю группы, которые делают это из-за проблем с контрактами и лейблами, всё в таком духе. Но нас в таком варианте не вижу. Во-первых, это слишком просто сделать (смеётся). Альбомы есть, песни известны, и всё такое... Я даже не знаю, как сказать... Я не считаю это честным по отношении к истории. Они такие, какие есть. Студия, оборудование, звук — всё тогда было не лучшим, но в этом и прелесть этих релизов. Мы создали такое звучание со всеми подручными средствами и ухищрениями. И мы придумывали что-то ещё и ещё... Мы были молоды и всё такое. Столько вариантов. И я считаю, что перезапись — просто трата времени. Для нас-то уж точно!»



На дальнейшее упоминание перезаписи ударных для альбомов OZZY "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman" Andreas ответил:



«Это просто ужасно, приятель. Смысла никакого. Нет, я понимаю тех, кто борется с юристами и контрактами, и что было указано, а что нет, но дойти до такого варианта, до такой точки... Смысл-то? Кто будет это слушать? Ничего же нет. Никакой химии, нет никаких причин такое делать. Особенно с учётом того, что Рэнди больше нет. Он написал весь материал. Это же безумие и полное неуважение, не только к наследию Рэнди, но и к поклонникам Ozzy. Это то, чего я не хотел бы никогда наблюдать относительно SEPULTURA и её альбомов — менять вокал или ударные. Это дико и безумно».











