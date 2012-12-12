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ROBERT PLANT о том, почему ему неинтересен реюнион LED ZEPPELIN В недавнем интервью Esquire ROBERT PLANT объяснил, почему не заинтересован в реюнионе LED ZEPPELIN:



«Все эти проекты... Ну... они собираются что-то когда-то сделать, и это хорошо, но не надо мне говорить, что единственное, что вам интересно, это LED ZEPPELIN. 38 лет назад ушёл из жизни Джон Бонэм — это всё, что я знаю. Это факт. Конец истории. Знаете, ZEPPELIN были удивительной, плодовитой фабрикой развлечений какой-то период времени, но это были три замечательных музыканта и вокалист своей эпохи. Тогда. Это не остановит меня от занятий тем, чем я занят сейчас. Так что это главное или вовсе не главное... Для меня это не имеет значения. Если бы было иначе, то я бы был просто шлюхой, и я никогда не позволил бы себе пойти на такое. Я всего лишь вокалист и поэтому мне очень быстро может всё наскучить. И если мне всё и так быстро наскучивает, то как бы мне всё наскучило под семьдесят? Да без шансов вообще. Поэтому я постоянно двигаюсь вперёд.



Фишка ещё в том, что за последние десять — пятнадцать лет мои работы хорошо принимают. Это очень приятно видеть, и у меня появляется лёгкое ощущение того, что я на правильном пути, по крайней мере для каких-то людей, пусть даже и другие не в курсе, что я делаю. По сути, всё дело в том, чтобы сбросить шоры. Смотрите, тысячи людей, которые встречают меня в аэропортах во время путешествий, кто рады меня видеть и рады этой встрече, они же без понятия, чем я сейчас занимаюсь. Да и хрен с ним. Такие дела, и я к этому нормально отношусь, особенно с учётом того, что отделения неотложной помощи в гериатрических отделениях заполнены такими людьми, как я, всё ещё цепляющимися за то, что когда-то было.



Для меня моё время должно быть наполнено радостью и открытиями, юмором, силой и полной удовлетворённостью собой. Это невозможно с LED ZEPPELIN. Вот почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь со своей группой в этом туре».











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