Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [66]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [47]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [31]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [29]
*U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России [27]
*
[= ||| все новости группы



*Rotting Christ*



6 мар 2018 : 		 Лидер ROTTING CHRIST: «Я 20 лет занимался этим и не зарабатывал, но продолжал заниматься!»

14 фев 2018 : 		 Лирик-видео нереализованной песни ROTTING CHRIST

3 фев 2018 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

27 янв 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

25 янв 2018 : 		 ROTTING CHRIST выпустят сборник с новой песней

22 май 2017 : 		 Рассказ о создании обложки ROTTING CHRIST

3 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

13 мар 2017 : 		 Винил ROTTING CHRIST выйдет весной

23 фев 2017 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

15 июн 2016 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

7 июн 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

2 июн 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

26 май 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 апр 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

30 мар 2016 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

21 мар 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 мар 2016 : 		 ROTTING CHRIST выступят в ЮАР под другим именем из-за протестов

4 фев 2016 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

22 янв 2016 : 		 Тизер нового альбома ROTTING CHRIST

19 янв 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

18 янв 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

10 дек 2015 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

1 июл 2015 : 		 Концертный релиз ROTTING CHRIST выйдет в августе

9 май 2015 : 		 ROTTING CHRIST начали запись альбома

17 фев 2015 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

19 июн 2013 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 фев 2013 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

8 фев 2013 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

26 янв 2013 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

12 янв 2013 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

18 дек 2012 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

11 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROTTING CHRIST

15 ноя 2012 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет в марте

8 окт 2012 : 		 ROTTING CHRIST завершают работу над новым альбомом

30 дек 2011 : 		 Фронтмен ROTTING CHRIST на новом альбмое BIRTH A.D.

4 авг 2011 : 		 Песня ROTTING CHRIST в итальянском фильме

3 апр 2011 : 		 Лидер ROTTING CHRIST: "Меня больше не волнуют продажи альбомов"

20 мар 2011 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

13 ноя 2010 : 		 Альбомы ROTTING CHRIST выйдут на виниле

20 июн 2010 : 		 ROTTING CHRIST вынуждены отменить ряд концертов

22 янв 2010 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

19 янв 2010 : 		 Семплы нового альбома ROTTING CHRIST

18 дек 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROTTING CHRIST

8 дек 2009 : 		 Подробности о новом альбоме ROTTING CHRIST

27 ноя 2009 : 		 Название нового альбома ROTTING CHRIST

20 ноя 2009 : 		 Фронтмен ROTTING CHRIST рассказал о сотрудничестве с Diamanda'ой Galas

19 сен 2009 : 		 ROTTING CHRIST начали запись альбома

11 июн 2009 : 		 ROTTING CHRIST готовы к студийной работе

5 фев 2009 : 		 ROTTING CHRIST выпустят DVD в феврале

20 май 2008 : 		 Переиздание альбома ROTTING CHRIST "Genesis" выйдет на виниле

11 дек 2007 : 		 ROTTING CHRIST сняли концерт в Афинах для нового DVD

21 ноя 2007 : 		 ROTTING CHRIST снимут концертное DVD

30 июл 2007 : 		 ROTTING CHRIST: видео в сети

7 фев 2007 : 		 ROTTING CHRIST: видео 'Keravnos Kivernitos' в сети

28 ноя 2006 : 		 Новая композиция ROTTING CHRIST в сети

10 июн 2006 : 		 ROTTING CHRIST собираются вновь посетить Россию

28 фев 2006 : 		 Новый гитарист в составе ROTTING CHRIST

4 янв 2006 : 		 ROTTING CHRIST запишут концертный альбом

14 ноя 2002 : 		 Происхождение ROTTING CHRIST

| - |
|||| сегодня

Лидер ROTTING CHRIST: «Я 20 лет занимался этим и не зарабатывал, но продолжал заниматься!»

*
zoom
*
* *
Pavillon 666 недавно поговорили с лидером ROTTING CHRIST Sakis'ом Tolis'ом — небольшие выдержки приведены ниже.

О том, как выбирались песни для компиляции "Their Greatest Spells":

«О, это был настоящий кошмар, выбрать 33 из тех 200, что мы записали. Это была боль, но мы постарались отобрать песни со всех альбомов и всех периодов творчества. Я приложил максимум усилий. Уверен, что будут те, кому что-то да не понравится, но нужно пожертвовать какими-то треками. Это сборник лучшего за тридцать лет группы. В этом году мы отмечаем эту дату выпуском кое-чего олдскульного, кое-каких 7", кассет — всё так, как было, когда мы начинали. Нам импонирует эта идея. Нам она очень нравится, нам по нраву сплиты. И отметить тридцать лет — самое оно таким способом!»

О том, думал ли он, что группа просуществует так долго:

«Это полноценная жизнь и, конечно же, нет... Ты не можешь основать группу с прицелом, что она продержится тридцать лет или ты станешь известным, или богатым и прочее дерьмо. Мы просто основали команду ради того, чтобы звучать похоже на наших героев. Мы хотели отыграть всего один концерт, а сейчас я отыграл уже полторы тысячи. И нет, я ничего подобного не ожидал, но дух остался прежним, пусть я уже и не так молод. У меня он по-прежнему в наличии, как и надежда на то, что нам хватит здоровья играть до самой смерти. Если здоровье, естественно, позволит это сделать. Это не от меня зависит, если нет, то...»

О том, что бы он хотел поменять в карьере команды, и есть ли такое вообще:

«Да, есть, я бы поменял некоторые контракты. Мы постоянно ставили свои подписи, ничего не читая. Я слишком любил музыку, так что не парился насчёт бумажек. Так что, быть может, я бы поменял несколько неправильных решений, которые я принял в отношении контрактов, но я научился на своих ошибках. Это сделало меня сильнее. И это очень важно. Это сделало меня намного сильнее. Так что, может быть, в итоге я бы и не стал вообще ничего менять. То, что не убивает меня, делает сильнее».

О совете, который он может дать молодым:

«Даже не знаю... Я рос совершенно в другой эпохе по сравнению с современностью. Я помню, как в 90-е ездили по Европе с группой на поезде. Сейчас такое сложно представить. Я помню, что я занимался этим и не зарабатывал 20 лет, но продолжал заниматься, я смог выжить, потому что ситуация была не такой, как сейчас. Вещи тогда были проще или я просто мог легче пожертвовать чем-то, что и делал постоянно. Так что если новая группа хочет какой-то совет, то сконцентрируйтесь на том, чем вы заняты, и если вы чего-то не достигли, то это не проблема. Жизнь не только в этом, всегда где-то есть хорошее. Уверен, что если бы вы сказали мне заняться чем-то помимо музыки, то всё, скорее всего, было бы крайне печально. Кто-то другой в чём-то другом, может быть, и хорош. Вы иногда нуждаетесь в моей музыке, я иногда нуждаюсь в вашей работе. Все друг другу нужны. Я считаю, что надо быть собой, играть свою музыку, но оставаться собой, это очень важно. Если вы чего-то не достигли, то не проблема. Жизнь слишком коротка, так что просто наслаждайтесь ей».

О том, работает ли он над новой музыкой:

«Когда я вернусь назад из тура, я начну писать новый материал, не быстро. У меня много идей. У меня есть хорошая задумка для нового диска. Но для меня это очень сложно, потому что он уже четырнадцатый. Я надеюсь, что смогу сделать то, что понравится поклонникам».



ROTTING CHRIST




Like!+9Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 911

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом