сегодня



Лидер ROTTING CHRIST : «Я 20 лет занимался этим и не зарабатывал, но продолжал заниматься!» Pavillon 666 недавно поговорили с лидером ROTTING CHRIST Sakis'ом Tolis'ом — небольшие выдержки приведены ниже.



О том, как выбирались песни для компиляции "Their Greatest Spells":



«О, это был настоящий кошмар, выбрать 33 из тех 200, что мы записали. Это была боль, но мы постарались отобрать песни со всех альбомов и всех периодов творчества. Я приложил максимум усилий. Уверен, что будут те, кому что-то да не понравится, но нужно пожертвовать какими-то треками. Это сборник лучшего за тридцать лет группы. В этом году мы отмечаем эту дату выпуском кое-чего олдскульного, кое-каких 7", кассет — всё так, как было, когда мы начинали. Нам импонирует эта идея. Нам она очень нравится, нам по нраву сплиты. И отметить тридцать лет — самое оно таким способом!»



О том, думал ли он, что группа просуществует так долго:



«Это полноценная жизнь и, конечно же, нет... Ты не можешь основать группу с прицелом, что она продержится тридцать лет или ты станешь известным, или богатым и прочее дерьмо. Мы просто основали команду ради того, чтобы звучать похоже на наших героев. Мы хотели отыграть всего один концерт, а сейчас я отыграл уже полторы тысячи. И нет, я ничего подобного не ожидал, но дух остался прежним, пусть я уже и не так молод. У меня он по-прежнему в наличии, как и надежда на то, что нам хватит здоровья играть до самой смерти. Если здоровье, естественно, позволит это сделать. Это не от меня зависит, если нет, то...»



О том, что бы он хотел поменять в карьере команды, и есть ли такое вообще:



«Да, есть, я бы поменял некоторые контракты. Мы постоянно ставили свои подписи, ничего не читая. Я слишком любил музыку, так что не парился насчёт бумажек. Так что, быть может, я бы поменял несколько неправильных решений, которые я принял в отношении контрактов, но я научился на своих ошибках. Это сделало меня сильнее. И это очень важно. Это сделало меня намного сильнее. Так что, может быть, в итоге я бы и не стал вообще ничего менять. То, что не убивает меня, делает сильнее».



О совете, который он может дать молодым:



«Даже не знаю... Я рос совершенно в другой эпохе по сравнению с современностью. Я помню, как в 90-е ездили по Европе с группой на поезде. Сейчас такое сложно представить. Я помню, что я занимался этим и не зарабатывал 20 лет, но продолжал заниматься, я смог выжить, потому что ситуация была не такой, как сейчас. Вещи тогда были проще или я просто мог легче пожертвовать чем-то, что и делал постоянно. Так что если новая группа хочет какой-то совет, то сконцентрируйтесь на том, чем вы заняты, и если вы чего-то не достигли, то это не проблема. Жизнь не только в этом, всегда где-то есть хорошее. Уверен, что если бы вы сказали мне заняться чем-то помимо музыки, то всё, скорее всего, было бы крайне печально. Кто-то другой в чём-то другом, может быть, и хорош. Вы иногда нуждаетесь в моей музыке, я иногда нуждаюсь в вашей работе. Все друг другу нужны. Я считаю, что надо быть собой, играть свою музыку, но оставаться собой, это очень важно. Если вы чего-то не достигли, то не проблема. Жизнь слишком коротка, так что просто наслаждайтесь ей».



О том, работает ли он над новой музыкой:



«Когда я вернусь назад из тура, я начну писать новый материал, не быстро. У меня много идей. У меня есть хорошая задумка для нового диска. Но для меня это очень сложно, потому что он уже четырнадцатый. Я надеюсь, что смогу сделать то, что понравится поклонникам».















+9 -2









просмотров: 911

