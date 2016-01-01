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*Edensong*



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20 июл 2016 : 		 EDENSONG на Laser Edge

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EDENSONG представили новый состав

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EDENSONG объявили о том, что новыми участниками группы стали барабанщик Nicholas DiGregorio и клавишник Kento Iwasaki — видео с представлением новых музыкантов доступно ниже.

EDENSONG Unveils New Lineup (Video); North American / UK Tour Dates Announced



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