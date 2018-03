сегодня



Новое видео ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS Официальное видео исполнения группой ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS композиции "New World" из нового альбома "Carry Fire", доступно для просмотра ниже. Съемки проходили на выступлении в О2 Apollo в Манчестере 30 ноября.













