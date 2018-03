сегодня



Новая песня VEGA "Last Man Standing", новая песня группы VEGA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Only Human", выход которого запланирован на 11 мая:



"Let’s Have Fun Tonight"

"Worth Dying For"

"Last Man Standing"

"Come Back Again"

"All Over Now"

"Mess You Made"

"Only Human"

"Standing Still"

"Gravity"

"Turning Pages"

"Fade Away"

"Go To War"











