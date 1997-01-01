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*Vega*



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Новая песня VEGA

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"Last Man Standing", новая песня группы VEGA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Only Human", выход которого запланирован на 11 мая:

"Let’s Have Fun Tonight"
"Worth Dying For"
"Last Man Standing"
"Come Back Again"
"All Over Now"
"Mess You Made"
"Only Human"
"Standing Still"
"Gravity"
"Turning Pages"
"Fade Away"
"Go To War"

VEGA To Release Only Human Album In May; "Last Man Standing" Song Streaming




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