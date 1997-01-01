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Новая песня VEGA
"Last Man Standing", новая песня группы VEGA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Only Human", выход которого запланирован на 11 мая:
"Let’s Have Fun Tonight"
"Worth Dying For"
"Last Man Standing"
"Come Back Again"
"All Over Now"
"Mess You Made"
"Only Human"
"Standing Still"
"Gravity"
"Turning Pages"
"Fade Away"
"Go To War"
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