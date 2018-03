сегодня



EDGE OF PARADISE снимают видео в Исландии EDGE OF PARADISE объявили о планах съемок клипа на первый сингл из нового альбома, "Face Of Fear", в Исландии. Режиссером клипа будет Christian Filippella. Этот трек войдет в третью работу коллектива, запись которого проходила вместе с Mike'ом Plotnikoff'ом (Halestorm, Three Days Grace) и Chuck'ом Johnson'ом (Korn).









