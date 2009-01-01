Барабанщик LOUDNESS перенес сердечный приступ

По сообщению на официальной Facebook-страницы LOUDNESS, барабанщик Masayuki 'Ampan' Suzuki перенес сердечный приступ и находится в больнице, однако чувствует себя хорошо с учетом сложившихся обстоятельств. В мартовском туре группы он не сможет принять участие; его место займет Ryuichi Nishida, ранее игравший с Marty Friedman'ом и Gackt'ом.
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