Видео с выступления EPICA Первого марта выступлением в Уругвае EPICA открыла южноамериканское турне в поддержку последнего альбома:



"Edge Of The Blade"

"Sensorium"

"Fight Your Demons"

"The Essence of Silence"

"Storm The Sorrow"

"Ascension - Dream State Armageddon"

"Dancing In A Hurricane"

"Victims of Contingency"

"Cry For The Moon"

"Unchain Utopia"

"Once Upon A Nightmare"



Encore:

"Sancta Terra"

"Beyond The Matrix"

"Consign To Oblivion"











