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*Saigon Kick*



6 мар 2018 : 		 Новая песня гитариста SAIGON KICK

20 июн 2017 : 		 JASON BIELER исполняет SAIGON KICK, SUPER TRANSATLANTIC, DAVID BOWIE, SOUNDGARDEN

13 мар 2017 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

17 дек 2016 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

8 фев 2016 : 		 SAIGON KICK исполняют DOOBIE BROTHERS

1 июн 2015 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

16 май 2015 : 		 SAIGON KICK расстались с басистом

13 май 2015 : 		 SAIGON KICK расстались с ударником

29 дек 2014 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

7 дек 2014 : 		 SAIGON KICK в Valley View Live

11 авг 2013 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

12 апр 2013 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

25 мар 2013 : 		 Акустика от SAIGON KICK

24 мар 2013 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

23 мар 2013 : 		 Видео с выступления SAIGON KICK

5 фев 2013 : 		 SAIGON KICK расстались с басистом

14 ноя 2012 : 		 Оригинальный состав SAIGON KICK впервые репетировал за 20 лет

22 сен 2012 : 		 Оригинальный состав SAIGON KICK объединиться на несколько выступлени

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Новая песня гитариста SAIGON KICK

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"Turn Out The Lights", новая песня гитариста SAIGON KICK Jason'a Bieler'a, доступна для прослушивания ниже.

SAIGON KICK Guitarist JASON BIELER Releases New Solo Song "Turn Out The Lights"




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