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Новое видео THE FRIGHT
“Fade Away”, новое видео группы THE FRIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Canto V", выпущенного 13 октября на SPV/Steamhammer:
“Bonfire Night”
“No One”
“Wander Alone”
“Love Is Gone”
“Fade Away”
“Oblivion”
“Leave”
“Drowned In Red”
“Century Without A Name”
“In Sicherheit”
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