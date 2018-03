сегодня



Новое видео THE FRIGHT “Fade Away”, новое видео группы THE FRIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Canto V", выпущенного 13 октября на SPV/Steamhammer:



“Bonfire Night”

“No One”

“Wander Alone”

“Love Is Gone”

“Fade Away”

“Oblivion”

“Leave”

“Drowned In Red”

“Century Without A Name”

“In Sicherheit”















