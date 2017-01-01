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*The Fright*



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Новое видео THE FRIGHT

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“Fade Away”, новое видео группы THE FRIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Canto V", выпущенного 13 октября на SPV/Steamhammer:

“Bonfire Night”
“No One”
“Wander Alone”
“Love Is Gone”
“Fade Away”
“Oblivion”
“Leave”
“Drowned In Red”
“Century Without A Name”
“In Sicherheit”

THE FRIGHT Debut "Fade Away" Music Video






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