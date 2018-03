сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома MONUMENT MONUMENT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Hellhound", выход которого намечен на 25 мая на Rock Of Angels Records, который будет доступен на виниле, в диджипаке, в цифровом варианте и лимитированном бокс-сете:



-Hellhound In Limited Digipack CD

-Hellhound In Red/Yellow/Orange Marbled Double Vinyl (Boxset Exclusive Vinyl)

-Artwork / Band Photo Poster

-Signed Postcard

-“William Kidd” Official Flag 150x100cm

-Monument Logo Patch



Трек-лист:



Red/Yellow/Orange Marbled Double Vinyl (Boxset Exclusive Vinyl):



Side A

“William Kidd”

“The Chalice”

“Death Avenue”



Side B

“Nightrider”

“Hellhound”

“Wheels Of Steel”



Side C

“The End”

“Attila”

“Straight Through The Heart”



Side D (Bonus Tracks)

“Creatures Of The Night”

“Long Live Rock ‘N’ Roll” (Rainbow cover)

“Déjà vu” (Iron Maiden cover)



Черный винилl:



Side A

“William Kidd”

“The Chalice”

“Death Avenue”

“Nightrider”

“Hellhound”



Side B

“Wheels Of Steel”

“The End”

“Attila”

“Straight Through The Heart”









