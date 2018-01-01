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16 янв 2018 : 		 Видеотизер метал-оперы "Исход нолдоров"

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|||| 16 янв 2018

Видеотизер метал-оперы "Исход нолдоров"

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22 февраля 2018 года на лейбле Metalism Records выйдет метал-опера "Исход нолдоров" пермской группы АЛЬБИОН, записанная при участии приглашённых вокалистов. В концептуальный альбом, созданный по мотивам произведения Дж. Р. Р. Толкина "Сильмариллион", вошло 10 песен и 1 бонус-трек. Видеотизер с представлением участников проекта и фрагментами песен предлагается вашему вниманию.



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