16 янв 2018



Видеотизер метал-оперы "Исход нолдоров" 22 февраля 2018 года на лейбле Metalism Records выйдет метал-опера "Исход нолдоров" пермской группы АЛЬБИОН, записанная при участии приглашённых вокалистов. В концептуальный альбом, созданный по мотивам произведения Дж. Р. Р. Толкина "Сильмариллион", вошло 10 песен и 1 бонус-трек. Видеотизер с представлением участников проекта и фрагментами песен предлагается вашему вниманию.











просмотров: 328

