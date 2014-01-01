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*Новый клип группы ЭПИДЕМИЯ [35]
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*Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ [1]
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*Bagira*



16 янв 2018 : 		 Кавер-версия на IMANY от группы БАГИРА

15 дек 2017 : 		 Новое видео группы БАГИРА

19 окт 2017 : 		 Новое видео группы БАГИРА

4 сен 2017 : 		 Новое видео группы БАГИРА

26 июн 2017 : 		 Кавер-версия группы ГРИБЫ от группы БАГИРА

7 фев 2017 : 		 Новый альбом группы БАГИРА доступен для прослушивания

2 фев 2017 : 		 Новая песня группы БАГИРА

23 янв 2017 : 		 Новый альбом группы БАГИРА выйдет зимой

1 апр 2016 : 		 Новое видео группы БАГИРА

25 фев 2016 : 		 Новая песня БАГИРА и THE MADJACK

1 дек 2015 : 		 Новое видео группы БАГИРА

17 авг 2015 : 		 БАГИРА приступает к записи нового альбома!

13 мар 2015 : 		 Новое видео БАГИРА

24 дек 2014 : 		 Кавер-версия МАСТЕР от БАГИРА

21 окт 2014 : 		 Новое видео группы БАГИРА

11 мар 2014 : 		 БАГИРА выпустила новый альбом "По крови зари"

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|||| 16 янв 2018

Кавер-версия на IMANY от группы БАГИРА

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Группа Багира поздравила поклонников с Новым годом видео с утяжелённым кавером на песню Don't be so shy (Imany)



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