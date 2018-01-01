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*Tvoy Brat Topor*



16 янв 2018 : 		 Новая песня проекта Твой Брат Топор

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|||| 16 янв 2018

Новая песня проекта ТВОЙ БРАТ ТОПОР

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Ну что ж, братюня (или сестричка), настало время взбодриться в эти тяжелые постпраздничные будни, ибо свершился час, когда банда Твой Брат Топор выродила на свет свой дебютный сингл! Готовь уши для дикого угара! Веселись, бухай, слушай зубодробительный турбо-боевой метал! И помни, кто твой брат...



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