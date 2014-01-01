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*Estate*



16 янв 2018 : 		 Новое видео ESTATE

26 янв 2016 : 		 ESTATE начали сбор средств на выпуск нового альбома

14 дек 2015 : 		 Новое видео ESTATE

23 ноя 2015 : 		 Новый ЕР ESTATE доступен для прослушивания

4 дек 2014 : 		 Новое видео ESTATE

6 ноя 2014 : 		 Новый альбом ESTATE выйдет в декабре

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|||| 16 янв 2018

Новое видео ESTATE

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«Winter Kingdom», новое видео группы ESTATE, доступно для просмотра ниже. Это первый сингл к альбому «Mirrorland», который будет издан по всему миру лейблом "Mighty Music / Mighty Music USA 20 апреля 2018 на CD и цифровых площадках. В Японии альбом будет издан лейблом Bickee Music. Оформление для альбома создал Лео Хао.



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