16 янв 2018



Новое видео ESTATE «Winter Kingdom», новое видео группы ESTATE, доступно для просмотра ниже. Это первый сингл к альбому «Mirrorland», который будет издан по всему миру лейблом "Mighty Music / Mighty Music USA 20 апреля 2018 на CD и цифровых площадках. В Японии альбом будет издан лейблом Bickee Music. Оформление для альбома создал Лео Хао.











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