2 фев 2018



Новые песни группы КУВАЛДА "Газ" и "Брёвна", две новые песни группы КУВАЛДА, доступны для прослушивания ниже. Эти треки могут войти в новый альбом с рабочим названием "Диктатура".









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