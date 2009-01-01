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*Kuwalda*



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19 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме группы КУВАЛДА

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|||| 2 фев 2018

Новые песни группы КУВАЛДА

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"Газ" и "Брёвна", две новые песни группы КУВАЛДА, доступны для прослушивания ниже. Эти треки могут войти в новый альбом с рабочим названием "Диктатура".





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Aesthete-Alarmist
2 фев 2018, 20:34		Начал слушать Stoner только из-за басиста Кувалды. Даже тут он в майке DOWN.


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