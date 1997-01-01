Доступен для прослушивания новый альбом группы СКОРАЯ ПОМОЩЬ
На лейбле Metalism Records вышел альбом ветеранов питерского хэви-метал-движения - группы СКОРАЯ ПОМОЩЬ "Реставрация". На диске представлены ранее не опубликованные песни группы, перезаписанные в обновлённом составе. В качестве вокалиста выступил Филипп Петров - сын гитариста СКОРОЙ ПОМОЩИ Валерия Петрова. 16-страничный буклет включает тексты песен, а также множество как архивных, так и новых фотографий.
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