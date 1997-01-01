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*Skoraya Pomoshch'*



26 янв 2018 : 		 Доступен для прослушивания новый альбом группы СКОРАЯ ПОМОЩЬ

9 апр 2015 : 		 Новый альбом СКОРАЯ ПОМОЩЬ доступен для прослушивания

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|||| 26 янв 2018

Доступен для прослушивания новый альбом группы СКОРАЯ ПОМОЩЬ

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На лейбле Metalism Records вышел альбом ветеранов питерского хэви-метал-движения - группы СКОРАЯ ПОМОЩЬ "Реставрация". На диске представлены ранее не опубликованные песни группы, перезаписанные в обновлённом составе. В качестве вокалиста выступил Филипп Петров - сын гитариста СКОРОЙ ПОМОЩИ Валерия Петрова. 16-страничный буклет включает тексты песен, а также множество как архивных, так и новых фотографий.



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