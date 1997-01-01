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26 янв 2018
Новый альбом NIMPHAION
В самом ближайшем времени на лейбле MoreHate Records выйдет третий альбом шуйской poe-tic black metal группы NIMPHAION под названием "Quoth the Raven".
Концептуальный альбом полностью основан на оригинальных стихах Эдгара Аллана По.
Состав:
Деметр Грейл (Grailight, Arcanorum Astrum, Zmey Gorynich) - вокал
Вадим Малышев - гитара, клавишные
Илья Евстигнеев - бас-гитара
Александр Поживилко - ударные
Треклист:
I. Welcome to the House of Usher
II. The Conqueror Worm
III. Lenore
IV. Valley of Unrest
V. Raven
VI. Annabel Lee
VII. The Sleeper
VIII. Spirits of the Dead
IX. Dream within a Dream
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