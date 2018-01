все новости группы







NimphaioN







26 янв 2018 : Новый альбом Nimphaion

31 янв 2017 : Новый сингл NimphaioN



26 янв 2018



Новый альбом NIMPHAION В самом ближайшем времени на лейбле MoreHate Records выйдет третий альбом шуйской poe-tic black metal группы NIMPHAION под названием "Quoth the Raven".



Концептуальный альбом полностью основан на оригинальных стихах Эдгара Аллана По.



Состав:

Деметр Грейл (Grailight, Arcanorum Astrum, Zmey Gorynich) - вокал

Вадим Малышев - гитара, клавишные

Илья Евстигнеев - бас-гитара

Александр Поживилко - ударные



Треклист:

I. Welcome to the House of Usher

II. The Conqueror Worm

III. Lenore

IV. Valley of Unrest

V. Raven

VI. Annabel Lee

VII. The Sleeper

VIII. Spirits of the Dead

IX. Dream within a Dream









просмотров: 140