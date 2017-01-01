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*Bjarla*



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|||| 26 янв 2018

Новый трек от BJARLA

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Представляем вам наш новый сингл! В этот раз источником вдохновения стал скандинавский фольклор. Мы решили сделать трек про северное существо, хульдру.

По легендам, хульдры – это красивые светленькие девушки с коровьими хвостами, которые они тщательно прячут (норвежское слово «huldra» восходит к древненорвежскому глаголу «hylja», что в переводе «скрывать»).

Люди могут встретить хульдру в горах, у водопадов или же глубоко в лесу, где она пасет стадо коров. Считается, что человек может легко влюбиться в это существо и даже создать с ней впоследствии семью. А если с хульдрой обвенчаться в церкви, то она и вовсе потеряет свой хвост и станет обычной женщиной. Однако мужчинам следует быть осторожными и хорошо относиться к хульдрам, в противном случае эти существа могут сильно навредить.

По некоторым преданиям хульдры хорошо умели петь. Пели, в том числе, и кульнингом (см. предыдущий релиз), когда пасли своих коров. Хорошо ли спела наша хульдра? Судите сами.

Работа над треком велась почти 5 месяцев, было вложено много сил. И мы надеемся, композиция найдет своих слушателей.



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