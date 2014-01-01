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ROSA INFRA начали запись нового альбома Московские экспериментаторы ROSA INFRA приступили к записи полноформатного продолжения релиза "Мета-Кома".￼ Будущий второй альбом из концептуальной трилогии продолжит историю солдата по имени Тэмок, который теперь возвращается с гражданской войны на Родину - в город Сероград и там пытается найти свое место в жизни посреди вездесущего культа потребления вещей и людей. Сможет ли главный герой эпопеи выжить в большой духовной войне против колосса Чудовищного Червя, не потеряв при этом свою душу, будет раскрыто в будущем полноформатном альбоме первопроходцев стиля Infra Metal...

Так же группа записала видео-обращение для своих поклонников, которое можно посмотреть по ссылке ниже...

https://youtu.be/wiPKCy_EeE4









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