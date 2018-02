все новости группы







Way Station







16 фев 2018 : Новый альбом Way Station



сегодня



Новый альбом WAY STATION 8 февраля инструментальные киевские металлисты Way Station выпустили свой второй полноформатный альбом “The Way of Mistrel”. Альбом уже доступен на bandcamp’е команды и в цифровых магазинах, на кассетах и СD-дисках.



В новой работе Way Station пересмотрели свое отношение к созданию музыки, отказались от набившего оскомину ярлыка “пост-”, и вообще отнеслись к продюсированию более глубоко и концептуально:



“Наш второй альбом “The Way of Mistrel” – это обратная сторона нашей первой работы “The Ships”. Мы решили перевернуть страницу и начали с нуля, отказались от четкого определения стиля и музыкальных ярлыков. Концептуальной целью было: добиться звуковой игры света и тени, взаимодействия черного и белого, легкого и тяжелого, игры противоположностей, в которой можно разглядеть очертания противодействующих сторон, додумать формы и оттенки. Нам хотелось, чтобы при прослушивании альбома у человека рождались мысли о взаимодействии Света и Тени в нашем мире и неоднозначности этого взаимодействия.” – Говорят музыканты.



Изменение подхода отразилось и на названии, которое содержит не меньше концептуального смысла, чем музыка альбома “The Way of Mistrel”:



“Мы хотели отразить то, насколько разным предстает мир перед менестрелем – музыкантом, поэтом или художником – человеком, которые несет истории, легенды и события своего поколения в века, порождая таким образом культурное наследие. Мы взяли на себя смелость быть менестрелями современности и отражать в творчестве окружающую нас действительность и свои мысли о ней. И написали альбом об этом пути.” – Объясняет выбор названия альбома гитарист Way Station Никита Юдин.



Трек-лист.



1.Unheard - 04:11

2.Clouds Dropped Down - 06:29

3.Song of Minstrel - 06:15

4.After Everything - 07:13

5.2MLY - 08:00

6.I'mpulse - 04:51

7.Parallax - 11:36

The Way of Minstrel by Way Station





+0 -0









просмотров: 32