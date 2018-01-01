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16 фев 2018
Новый альбом ORBITAL DAWN доступен для прослушивания
The Voyager", новый альбом deep-space металл проекта ORBITAL DAWN, основанного гитаристом RAKOTH Letnab'ом,, доступен для прослушивания ниже
1. The Sunshine 08:31
2. Wrong Way 09:34
3. Halo 01:42
4. The Smell Of Rain 07:22
5. Hollow 09:50
6. The Voyager 10:08
7. Predator 07:22
8. My Angels 04:00
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