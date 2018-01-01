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*Orbital Dawn*



16 фев 2018 : 		 Новый альбом ORBITAL DAWN доступен для прослушивания

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|||| 16 фев 2018

Новый альбом ORBITAL DAWN доступен для прослушивания

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The Voyager", новый альбом deep-space металл проекта ORBITAL DAWN, основанного гитаристом RAKOTH Letnab'ом,, доступен для прослушивания ниже

1. The Sunshine 08:31
2. Wrong Way 09:34
3. Halo 01:42
4. The Smell Of Rain 07:22
5. Hollow 09:50
6. The Voyager 10:08
7. Predator 07:22
8. My Angels 04:00




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