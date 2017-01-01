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VESSSNA записала кавер на Агату Кристи Московская певица и гитаристка Vesssna, исполняющая музыку в стиле dark rock / gothic rock, представила свою кавер-версию песни "Трансильвания". Релиз был приурочен к недавнему юбилею группы Агата Кристи.







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