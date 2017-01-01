Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ [16]
*Новый альбом группы ЭПИДЕМИЯ доступен для прослушивания [14]
*Новые песни группы КУВАЛДА [13]
*Концертное видео JINJER [2]
*STONED JESUS на Napalm Records [1]
[= ||| все новости группы



*Vesssna*



27 фев 2018 : 		 Vesssna записала кавер на Агату Кристи

12 окт 2017 : 		 Новый EP и видеоклип от Vesssna

16 июн 2017 : 		 Новое видео VESSSNA

12 апр 2017 : 		 Новое видео Vesssna

10 фев 2017 : 		 Новое видео группы VESSSNA

| - |
|||| сегодня

VESSSNA записала кавер на Агату Кристи

*
zoom
*
* *
Московская певица и гитаристка Vesssna, исполняющая музыку в стиле dark rock / gothic rock, представила свою кавер-версию песни "Трансильвания". Релиз был приурочен к недавнему юбилею группы Агата Кристи.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 76

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом