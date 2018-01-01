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Металл опера группы АЛЬБИОН доступна для прослушивания «Исход нолдоров», новая металл опера группы АЛЬБИОН, основой для которой стало произведение Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион», доступна для прослушивания ниже.



Именно «Сильмариллион» лёг в основу второго альбома «Альбиона» «Исход нолдоров» – настоящей пауэр-метал-оперы. Причём музыкальный материал «Исхода нолдоров» весьма дружественен по отношению даже к самому неподготовленному слушателю – группа не пытается отпугнуть своих поклонников сложными структурами номеров, форсированными или брутальными вокальными партиями. Эта именно та пауэр-метал-опера, которую вы представляете себе, даже если не были знакомы с произведениями в данном жанре. Исход нолдоров является одним из самых драматичных, и можно сказать, центральным сюжетом «Сильмариллиона», послужившим отправной точкой для многих последующих событий в Арде. В центре сюжета – противостояние Валар (стихий Арды) и нолдоров, одного из родов эльфов. В записи оперы, помимо штатного вокалиста «Альбиона» Артемия Некрасова (в роли восставшего эльфа Феанора), приняли участие Дмитрий Мянд (в роли Летописца Квеннара), Del Tremens (Мелькор), Юрий Дубровец (Мандос), Татьяна Искандарова (Йаванна), Павел Сибиряков (Эонвэ) и Александр Яценко (Манвэ). Однако разнообразие голосов – не единственный понятный плюс данного произведения. Группа демонстрирует на альбоме отличный аранжировочный и исполнительский уровень; и динамичная работа ритм-секции, и увлекательные гитарные и клавишные соло существуют здесь не сами по себе, а являются выразительным средством, ощутимо помогающим в донесении до слушателя как позитивного пафоса литературного первоисточника, так и художественных замыслов музыкантов. Говоря кратко, «Исход нолдоров» – это долгожданное новое слово в деле написания отечественных метал-опер, лишённое однообразия в музыке и китча в вокальной подаче.







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