|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Музыканты KING CRIMSON, MARILLION, DREAM THEATER на сольном альбоме клавишника -IAMTHEMORNING-
"Gleb Kolyadin", дебютная сольная работа клавишника группы -iamthemorning-, в записи которой принимали участие клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess, барабанщик KING CRIMSON Gavin Harrison, лидер ANTIMATTER Mick Moss и вокалист MARILLION Steve Hogarth, доступна для прослушивания ниже. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).