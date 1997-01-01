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*-iamthemorning-*



27 фев 2018 : 		 Музыканты KING CRIMSON, MARILLION, DREAM THEATER на сольном альбоме клавишника -iamthemorning-

30 сен 2014 : 		 Новый альбом IAMTHEMORNING доступен для прослушивания

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Музыканты KING CRIMSON, MARILLION, DREAM THEATER на сольном альбоме клавишника -IAMTHEMORNING-

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"Gleb Kolyadin", дебютная сольная работа клавишника группы -iamthemorning-, в записи которой принимали участие клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess, барабанщик KING CRIMSON Gavin Harrison, лидер ANTIMATTER Mick Moss и вокалист MARILLION Steve Hogarth, доступна для прослушивания ниже.







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