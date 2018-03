сегодня



Новая песня ESTATE "Matter Of Time", новая песня группы ESTATE, в записи которой принимал участие Mats Leven (Therion, Treat, and Candlemass), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Mirrorland", релиз которого намечен на 20 апреля:



01. Mirrorland (04:27)

02. The Ghoul (05:10)

03. Stolen Heart (04:35)

04. Winter Kingdom (04:14)

«The Storm of the Age»:

05. Pt.1 - Storm of the Age (04:12)

06. Pt.2 - Knight of Hope (04:39)

07. Pt.3 - Lady Wind (04:50)

08. Silvery Skies (04:36)

09. Matter of Time (04:05)

10. Springtime (04:41)

- Bonus Tracks -

11. Knight of Hope (Mark Boals version) (04:39)

12. Matter of Time (Mats Leven version) (04:05)







