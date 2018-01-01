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*Tvoy Brat Topor*



27 фев 2018 : 		 Новая песня группы Твой Брат Топор

16 янв 2018 : 		 Новая песня проекта Твой Брат Топор

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Новая песня группы ТВОЙ БРАТ ТОПОР

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И снова Скёёёёёль, бойцы!
В этот прохладный февральский день мы представляем наш новый трэк, повествующий об измученном лютыми северными бурями драккаре, затерявшемся посреди ледяного бушующего моря...
А чтобы самим не мерзнуть этими холодными зимними вечерами, соберите побольше товарищей, наполните до краев свои чарки, врубите Твой Брат Топор и угарайте вместе с нами под оголтелый турбо-алко-боевой метал!




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