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Дебютный альбом RUBICON доступен для прослушивания
"Welcome To Wasteland", дебютной альбом красноярской группы RUBICON, доступен для прослушивания ниже.
Музыканты характеризуют свое направление как Dark Heavy Metal - мрачный, "театрализованный" жанр, сочетающий в себе влияния таких грандов как King Diamond, Black Sabbath, Dio, Savatage. Отдельного внимания заслуживает лирика группы, основанная на сплаве фэнтези, научной фантастики и мистики, тексты многих песен вдохновлены произведениями Стивена Кинга, Клайва Баркера, Филлипа К. Дика и др.
Рекомендовано всем, кому интересен мрачный, атмосферный, "нешаблонный" Heavy Metal!
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Voin of Valhalla
Extrawurst
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