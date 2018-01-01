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Rubicon







27 фев 2018 : Дебютный альбом RUBICON доступен для прослушивания



сегодня



Дебютный альбом RUBICON доступен для прослушивания "Welcome To Wasteland", дебютной альбом красноярской группы RUBICON, доступен для прослушивания ниже.



Музыканты характеризуют свое направление как Dark Heavy Metal - мрачный, "театрализованный" жанр, сочетающий в себе влияния таких грандов как King Diamond, Black Sabbath, Dio, Savatage. Отдельного внимания заслуживает лирика группы, основанная на сплаве фэнтези, научной фантастики и мистики, тексты многих песен вдохновлены произведениями Стивена Кинга, Клайва Баркера, Филлипа К. Дика и др.



Рекомендовано всем, кому интересен мрачный, атмосферный, "нешаблонный" Heavy Metal!











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