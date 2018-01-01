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*Rubicon*



27 фев 2018 : 		 Дебютный альбом RUBICON доступен для прослушивания

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Дебютный альбом RUBICON доступен для прослушивания

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"Welcome To Wasteland", дебютной альбом красноярской группы RUBICON, доступен для прослушивания ниже.

Музыканты характеризуют свое направление как Dark Heavy Metal - мрачный, "театрализованный" жанр, сочетающий в себе влияния таких грандов как King Diamond, Black Sabbath, Dio, Savatage. Отдельного внимания заслуживает лирика группы, основанная на сплаве фэнтези, научной фантастики и мистики, тексты многих песен вдохновлены произведениями Стивена Кинга, Клайва Баркера, Филлипа К. Дика и др.

Рекомендовано всем, кому интересен мрачный, атмосферный, "нешаблонный" Heavy Metal!






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Voin of Valhalla
27 фев 2018, 18:35		Ну нельзя не копировать Брюса Дикинсона.

Extrawurst
27 фев 2018, 18:54		Да, какой-то батя-вариант Дикинсона из сельсовета.


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