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Группа НАТИСК объявила о распаде
Дорогие наши поклонники, фанаты и слушатели. Мы вас всех очень любим. Но обстоятельства таковы, что отныне группы НАТИСК в том виде, в каком её все вы любили и уважали, больше нет. Тем не менее, это вовсе не означает, что с музыкой покончено - отнюдь - музыканты коллектива рады представить вам свой новый проект - группу "ТЯЖЁЛАЯ НОЧЬ". Ждите как новых песен, так и нетленных хитов. До встречи на концертах |
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