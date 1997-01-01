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*Новая песня группы ЭПИДЕМИЯ [16]
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*Natisk*



27 фев 2018 : 		 Группа НАТИСК объявила о распаде

8 фев 2016 : 		 НАТИСК выпустили ЕР

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Группа НАТИСК объявила о распаде

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Дорогие наши поклонники, фанаты и слушатели. Мы вас всех очень любим. Но обстоятельства таковы, что отныне группы НАТИСК в том виде, в каком её все вы любили и уважали, больше нет. Тем не менее, это вовсе не означает, что с музыкой покончено - отнюдь - музыканты коллектива рады представить вам свой новый проект - группу "ТЯЖЁЛАЯ НОЧЬ". Ждите как новых песен, так и нетленных хитов. До встречи на концертах



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