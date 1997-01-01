сегодня



Группа НАТИСК объявила о распаде Дорогие наши поклонники, фанаты и слушатели. Мы вас всех очень любим. Но обстоятельства таковы, что отныне группы НАТИСК в том виде, в каком её все вы любили и уважали, больше нет. Тем не менее, это вовсе не означает, что с музыкой покончено - отнюдь - музыканты коллектива рады представить вам свой новый проект - группу "ТЯЖЁЛАЯ НОЧЬ". Ждите как новых песен, так и нетленных хитов. До встречи на концертах http://www.natisk.ru





+0 -0









просмотров: 96

